كهربا يوجه رسالة مفاجئة لـ 3 لاعبين في الأهلي

شارك محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة دعم وشكر لزملائه بالفريق عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

وعبر كهربا عن امتنانه للاعب عمرو السولية، ومحمد الشناوي، وإمام عاشور بعد دعمهم خلال أزمته الأخيرة، واحتفالهم ببطولة السوبر المصري بقميصه وعلى طريقته المعتادة.

جلسة كولر ومحمد رمضان بسبب كهربا

جلس مدير الكرة بالنادي الأهلي محمد رمضان، مع مدير الفريق الأول لكرة القدم مارسيل كولر، للبحث في مصير اللاعب محمود كهربا مع النادي الأهلي، بعد استبعاده من الفريق وتغريمه مليون جنيه ببطولة السوبر المصري.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أنه من الممكن أن يتخذ محمد رمضان وكولر قرارا بعد انتهاء تلك الجلسة باستبعاد محمود كهربا من مباراة العين الإماراتي ضمن منافسات بطولة الانتركونتننتال.

مباراة الأهلي والعين الإماراتي

ولا سيما أن النادي الأهلي سيلتقي بفريق العين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 من الشهر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء، باستاد القاهرة الدولي.

ويشارك المارد الأحمر في كأس إنتركونيننتال لفوزه ببطولة بطل إفريقيا النسخة الأخيرة 2023-2024، فيما يشارك نادي العين الإماراتي بالبطولة كونه بطل آسيا.