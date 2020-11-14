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كنيسة تطرد قس بسبب علاقة جنسية مع رنين كريم

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رنين
 
السبت، 14-11-2020 02:53 م المصريون

طردت إحدى الكنائس في نيويورك قس يدعى كارل لينتز، بعد اكتشاف علاقات غرامية متعددة له ، وهو ما يعد بمثابة خيانة للأعراف المسيحية .
وأقام لينتز، بحسب صحيفة “الديلي ميل” علاقة غرامية لمدة خمسة أشهر مع مصممة الأزياء رنين كريم البالغة من العمر 34 عامًا والتي التقى بها في مكان مغلق.
وتم رصد العديد من المقابلات الجنسية بينهما، وتأكدت الكنيسة أنه كان يذهب إلى منزلها لشرب “الكثير” من الكحول.
وقالت “كريم” إنها كانت على علم بأن القس متزوج لكنها لم تستطع منع نفسها من لقائه عدة مرات .
وبناء على ذلك ، كلفت الكنيسة إحدى الشركات القانونية بمراجعة كافة أوراقها والتحقيق في الواقعة خاصة وأن هناك عدد آخر من الفتيات المحتمل ارتباطهن بالقس.


 

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