كندة علوش توجه نصائح لسيدات مرضى سرطان الثدى.. اعرف قالت إيه؟

الإثنين، 07-10-2024
03:14 م
وجهت الفنانة كندة علوش
، الكثير من النصائح للسيدات أصحاب مرضى سرطان الثدي، أثناء حديثها عن تجربتها مع المرض فى أحدث ظهور تليفزيوني لها، والذي تحدثت فيه عن رحلتها من بداية استقبالها لخبر مرضها حتى مرورها وعبورها لتلك الأزمة، متحلية بالصبر والإيمان.
وقالت علوش في تصريحات تليفزيونية إنها استقبلت الكثير من الرسائل من بعض السيدات اللاتي يخوضن نفس الأزمة، واستخدمن طريقتها في الاستعانة بالإيمان والصبر وعدم التخلي عن الأمل في الوصول للنهاية بتخطي المرض والشفاء، مؤكدة أنها استغلت فترة مرضها للتخلي عن بعض العادات
وأضافت كندة علوش
: "أقول لكل السيدات من مرضي سرطان الثدي أنتوا أقوياء، وإذا تعاملتوا مع الموضوع بإيجابية وحب ورضا، هتعدي منها بدون خوف، وحاولي تطلعي الأفكار السلبية من رأسك وأنها ستكون تجربة تتعلمي منها أكثر من سلبياتها، وأتمنى الكل يعدي من هذا الموضوع بسلاسة".