كريم فهمي يوجه رسالة غامضة لـ متابعيه عبر إنستجرام

الإثنين، 31-07-2023
01:15 م
نسمه عبد الوهاب
وجه الفنان كريم فهمي
رسالة غامضة لـ متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.
وكتب كريم فهمي
:"إن الله يعلم ما في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا".
أعلن الفنان كريم فهمي
، انتهاءه من كتابة فيلم جديد بعنوان “ألذ أعدائي"، وذلك من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك.
نشر كريم فهمي
، عدة صور له من الساحل الشمالي وعلق عليها قائلاً: “ بعد الانتهاء من كتابة فيلم ألذ أعدائي يا رب يعجبكم”.
وكان الفنان كريم فهمى علق على أزمة زوجته دانيا والفنانة هنا الزاهد زوجة شقيقه أحمد فهمى.
وكتب كريم فهمى عبر حسابه بفيسبوك: "احنا رجعنا من بره مصر في العيد لقينا في جروب تبع حد بيكتب كلام علي مراتي كذب وافتري ... طول عمر مراتي ملهاش علاقة بالوسط الفني ولا بالمشاكل وحتى علاقتنا الأسرية كلها السابقة كلها احترام من جميع الأطراف.. مجانين السوشيال ميديا و مجانين شراء الفولورز دخلونا فيها الله حسبي ونعم الوكيل.. أنا آسف إني برد.. أرجو محدش له دعوة بینا وخلينا في حالنا زي ما إحنا طول عمرنا ومتدخلوناش في مشاكل ملناش دعوة بیها ونبقي كبش فدا مع احترامي للجميع بس كفاية عبث.. أنا مكنتش ناوي أرد عشان
عیب بس كفاية كده.. أتمني تكون الرسالة وصلت".