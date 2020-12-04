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"كاف" يزف بشرى للأهلي ونهضة بركان قبل السوبر الإفريقي

كاف
كاف
 
الجمعة، 04-12-2020 09:21 م أحمد سالم
تلقى نادي نهضة بركان بطل الكونفدرالية خبرا سارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قبل مباراة السوبر الأفريقي المرتقبة التي سيواجه خلالها الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا.

وأرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا إلى نادي نهضة بركان تلقى لإخطارا بإمكانية مشاركة لاعب وسط الفريق بكر الهلالي في مباراة السوبر الأفريقي.

وكان الهلالي قد طرد في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية أمام نادي بيراميدز المصري، إلا أن الاجتماع الأخير للكاف في القاهرة خلص إلى إحالة إيقاف اللاعبين للنسخ الجديدة من البطولات القارية، واستثناء السوبر باعتبارها بطولة خاصة، في تعديل للقانون القديم.

جدير بالذكر أن الأمر نفسه سيسري على لاعب الأهلي حسين الشحات، الذي تم إيقافه مباراتين بعد طرده عقب صافرة نهاية نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الزمالك، بعد مشاجرته مع مهاجم الأبيض مصطفى محمد الذي نال العقوبة نفسها. 

وشهد نفس الاجتماع الذي ترأسه الكونغولي كونستان عوماري مناقشة العديد من التعديلات التي ستشمل لوائح المسابقات والتراخيص والانضباط.

كما تم فتح ملف إسناد حقوق بث بطولات الكاف لإحدي الشركات وهو الملف الذي كان قد فتح جبهة من الانتقادات على الإدارة السابقة برئاسة عيسى حياتو، وبعده أحمد أحمد الموقوف، الذي تراجع عن التحقيق فيه.
 

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