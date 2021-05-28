الجمعة، 28-05-2021
10:00 ص
فتحي مجدي
أوشك شاب في زيمبابوي
على الموت قبل أن يتمكن أصدقاؤه من إنقاذه، بعد أن توقف عن تناول الطعام، معتقدًا أن صيام 40 يومًا و40 ليلة سيجعل الله يمنحه سيارة فاخرة "لامبورجيني
"، في محاولته لمنح صديقته سيارة أحلامها.
واختبأ مارك مورادزيرا
، زعيم الشباب في كنيسة القديسين الناهضين في بيندورا، وسط زيمبابوي
، في بلد جبلي نائي ممتنعًا عن تناول الطعام، وفقًا لما ذكرته صحيفة "مبار تايمز".
لحسن الحظ، قام الأصدقاء القلقون بتعقبه بعد 33 يومًا فقط، ونقلوا الشاب البالغ من العمر 27 عامًا إلى مستشفى بيندورا العام، حيث ظهرت عليه علامات الشفاء.
مرادزيرا، وهو عاطل عن العمل، كان يائسًا من إهداء صديقته السيارة التي تريدها، وبدون أي وسيلة للعثور على 150 ألف جنيه إسترليني، أو نحو ذلك، قرر أن صيام 40 يومًا قد يشجع الله على مساعدته.
وقال رئيس كنيسته المطران ماورو: "كان ينبغي على الأقل أن يصوم من أجل وظيفة لأنه عاطل عن العمل".
بدأ زملاء مرادزيرا من رواد الكنيسة في محاولة جمع ما يكفي من المال لشراء السيارة التي يحلم بها صديقهم بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني، لكن حملة جمع التبرعات تلاشت عند حوالي 30 جنيهًا إسترلينيًا.
تم تحويل الأموال التي تمكنوا من جمعها للمساعدة في سداد قيمة الفاتورة الطبية الضخمة لمرادزيرا.
وليس من الواضح إلى متى بقي مرادزيرا بدون ماء أو طعام. لكن يمكن للإنسان نظريًا أن يستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع بدون طعام.
ويقال إن المهاتما غاندي صام لمدة 21 يومًا.
ومع ذلك، فإن عدم شرب الماء لأكثر من ثلاثة أو أربعة أيام قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة وربما يكون أسبوع هو الحد الخارجي.
قال كلود بيانتادوسي من جامعة ديوك لشبكة "فوكس نيوز": "يمكنك الذهاب لمدة 100 ساعة دون شرب في درجة حرارة متوسطة في الهواء الطلق. إذا كان الجو أكثر برودة، يمكنك أن تستمر لفترة أطول قليلاً. إذا تعرضت لأشعة الشمس المباشرة، فهي أقل".
Fathy قام بالإرسال 25 مايو الساعة 1:04 م