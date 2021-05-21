الجمعة 21 مايو 2021
توقيت مصر 16:42 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى.. وتطلق النار والقنابل على المصليين

انهيار دنيا وإيمى سمير غانم أثناء أداء صلاة الجنازة على والدهما

تشييع جنازة سمير غانم لمثواه الأخير

معارضو نتنياهو عن وقف إطلاق النار مع غزة: عار على إسرائيل

وفاة رجل الأعمال أحمد بهجت مالك قنوات «دريم»

اجراءات حكومية عاجلة لرفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص منها

السفارة السعودية بـ" واشنطن " تعلن عن شروط السفر إلى أمريكا

الرجال أكثر عرضة للإصابة بالأزمات القلبية لهذا السبب

الحكومة الأمريكية تمتلك "مواد غريبة" لأجسام طائرة مجهولة

"الأرصاد" تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق في السعودية

ADS
 

قوات الاحتلال تقتحم الأقصى.. وتطلق النار والقنابل على المصليين

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى
قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى
Native
الجمعة، 21-05-2021 02:47 م المصريون
قامت قوات الاحتلال الصهيوني باقتحام باحات المسجد الأقصى أثناء صلاة الالاف من الفلسطينين الجمعة اليوم وأطلقت لنيران والقنابل على المصليين وهم يكبرون بعد صلاة الجمعة تكبيرات العيد بعد وقرار وقف إطلاق النار على غزة.

وشهدت جميع ابواب المسجد اقتحام مئات من العناصر الإرهابية من الشرطه الإسرائيلية على المصليين وطردهم من المسجد بإطلاق اعيره نارية وقنابل مما أدى الي إصابة عدد المواطنين الفلسطينين.
 
وتوافد آلاف المصلين صباح اليوم إلى ساحات المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، ويأتي ذلك بعد وقف إطلاق النار الذي بدأ فجر اليوم.
 
ونقل التليفزيون الفلسطينى، شعائر صلاة الجمعة من المسجد الأقصى، عبر الهواتف الذكية، رغم تعطيل أداء مهام العمل للتليفزيون الفلسطيني منذ أكثر من عام ونصف، وكانت القاهرة قد أعلنت مساء الخميس نجاح جهودها الدبلوماسية في وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل بعد 11 يومًا من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.
 

إقرأ ايضا

انهيار دنيا وإيمى سمير غانم

انهيار دنيا وإيمى سمير غانم أثناء أداء صلاة الجنازة على والدهما

تشييع جثمان سمير غانم

المئات يشيعون جنازة سمير غانم إلى مقابر الوفاء والأمل

افراح فلسطين وغزة وقف اطلاق النار

معارضو نتنياهو عن وقف إطلاق النار مع غزة: عار على إسرائيل

أخبار متعلقة

وفاة سعودي أثناء صلاة الجمعة

فيديو مؤثر.. لحظة خروج الروح من رجل سعودي أثناء صلاة الجمعة

شرطة-الاحتلال-الإسرائيلي

شرطة الاحتلال تنسحب بعد صمود الفلسطينيين دفاعًا عن الأقصى