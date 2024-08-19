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قنا.. عاش مع جثة زوجته 15 يوماً حتى تحللت على السرير

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الإثنين، 19-08-2024 02:12 م


وقعت جريمة بشعة في محافظة قنا، حيث أقدم مدمن على قتل زوجته وتركها على سريرها 15 يوما لتتحلل.

وذكرت وسائل إعلام أن الأهالي أبلغوا مديرية الأمن بانبعاث رائحة كريهة من منزل بقرية "كوم البيجا" التابعة لمركز فرشوط.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبعد الدخول إلى المنزل عقب كسر الباب تبين وجود جثة متحللة نائمة على سريرها.

وكشفت التحريات أن الضحية ربة منزل في الثلاثين من عمرها، دائمة الشجار مع زوجها المدمن، وقبل اكتشاف الجريمة أوسعها ضربا حتى تدخل الجيران.

وقال شهود إن الزوج كان يدخل ويخرج من منزله طيلة الأيام التي سبقت اكتشاف الجريمة، وكان يقيم رفقة جثة زوجةه حتى انبعثت الرائحة الكريهة فقرر الهرب.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بنقل الجثة إلى المشرحة، وتكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير حول أسباب الوفاة وملابساتها، وأمرت بضبط المتهم.

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