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قرار مفاجئ من ملكة بريطانيا بعد ضجة مقابلة «هاري وميغان»

مقابلة «هاري وميغان»
مقابلة «هاري وميغان»
 
الخميس، 11-03-2021 06:02 م محمد فضل
قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، إن الملكة إليزابيث الثانية اتخذت قرارا، بعد المقابلة النارية التي أجراها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” إن “الملكة إليزابيث الثانية، التي منعت الموظفين من مناقشة مضمون المقابلة بشكل علني، ستتواصل مع حفيدها وزوجته لإجراء محادثات سلام”، ومن المتوقع أن يتحدثوا عبر الهاتف في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت أنه على الرغم من إبلاغ هاري وميغان ببيان قصر باكنغهام قبل صدوره بشكل رسمي يوم الثلاثاء الماضي، إلا أن الملكة تعتقد أن الوقت قد حان لمقاربة شخصية.
 

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