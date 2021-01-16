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قرار عاجل من «واتساب» بعد مغادرته من قِبل الملايين

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واتساب
 
السبت، 16-01-2021 09:40 ص المصريون

قرر تطبيق واتساب تعليق تحديث سياساته بشأن حفظ بيانات المستخدمين، والذي أثار جدلا واسعا ودفع العديد من المستخدمين للتخلي عنه .
وأكد “واتساب” أن المستخدمين لن يتعرضوا لحجب أو حذف حساباتهم على التطبيق بحلول 8 فبراير، وسيكون بوسع المستخدمين التعرف على السياسات الجديدة حتى 15 مايو المقبل.
وقال “واتساب” إن التحديث الأخير لا يوسع من قدرتها على تقديم البيانات لـ”فيسبوك” التي تمتلك التطبيق، مضيفة أنها لن تقدم المعلومات حول مكان وجود المستخدم أو اتصالاته لـ”فيسبوك”.
وأضاف أن التحديث يتضمن “معلومات شفافة” حول كيفية جمع واستخدام التطبيق للبيانات الشخصية للمستخدمين.
وأثارت خطط “واتساب” لتحديث سياساتها في مجال الخصوصية قلقا لدى العديد من المستخدمين، حيث أشار التحديث إلى أن تطبيق “واتساب” سيتقاسم المعلومات مع منتجات أخرى لشركة “فيسبوك” بهدف “تحسين عمل الخدمات” التي تقدمها الشركة.
 

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