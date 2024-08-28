قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بسرقة «أميرة الذهب» في أكتوبر

اميرة الدهب

قررت النيابة العامة اليوم الأربعاء، إحالة اثنين يحملا جنسية إحدى الدول، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من المحل خاصة أميرة حسان الشهيرة بـ «أميرة الذهب» في مدينة السادس من أكتوبر، وشريكهما «الثالث» وهو صاحب محل ذهب، اشترى منهما المسروقات، إلى محكمة الجنح.

محاكمة عاجلة لـ المتهمين بـ سرقة أميرة الذهب

وحدّدت جلسة 31 أغسطس الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين فيما نٌسب إليهم.

تخطيط لسرقة محل أميرة الذهب

يأتي ذلك، عقب ورود تحريات الشرطة حول الواقعة والتي توصلت إلى أن المتهمين خططوا لسرقة المحل محل الواقعة، واتفقا على بيع ما استوليا عليه لدى صاحب محل مشغولات ذهبية، سيئ النية، وكانا على علم ودارية كاملين بمخططهما الإجرامي.



وورد تقرير الفحص الفني بشأن تفريغ كاميرات المراقبة بمحل «أميرة الذهب»، والذي أفاد بمطابقة هوية المتهمين بالسرقة مع الظاهرين في مقاطع الفيديو التي التقطتها الكاميرات ووثقت الواقعة، وبمواجهة المتهمين بها اعترفا تفصيلًا بأنهما حضر إلى المحل وعملا على إشغال العاملين حتى يتمكنا من الاستيلاء على مشغولات ذهبية، ويلوذا بالفرار دون شرائهما لأية بضائع من التي تعرض عليهما.



