قرار عاجل من المحكمة بشأن معتز مطر ومحمد علي





قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عوض رئيس محكمة الجنايات، إدراج كلا من معتز مطر وسامي رياض سنجاب ومحمد أحمد عوف وطارق محمود إمبارك ومحمد علي، على قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات.

صدر الحكم على معتز مطر ومحمد علي وآخرين برئاسة المستشار مصطفى عوض وعضوية المستشارين محمد عادل مشرف ومروة هشام بركات، وبحضور رئيس النيابة محمد زيدان، وسكرتارية معتز مدحت.

وجاء حكم المحكمة بإدراج معتز مطر ومحمد علي وآخرين على قوائم الإرهابيين، في طلب النيابة العامة المقيد برقم 12 لسنة 2022 لإدراج إرهابيين ورقم 5 لسنة 2022 لإدراج كيانات إرهابية في شأن القضية رقم 811 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

وفي سياق متصل حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة ٢١ ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وآخرين على ذمة القضية رقم ١٢٤٦٨ لسنة ٢٠٢٢ جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٢٢ جنايات أمن الدولة العليا.

والمتهمين في القضية هم حمزة زوبع ومعتز مطر ومحمد ناصر وعبدالله الشريف و١٤ آخرين.

تنظر القضية الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد حسن.

ووجهت النيابة للمتهمين ١١ محبوس و٧ هاربين اتهامات الانضمام وقيادة جماعة اسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.