الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:45 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

قرار عاجل بإغلاق محمية طبيعية بعد ظهور مخلوق قاتل

_15327133949571018_L
محمية رأس محمد
 
الأربعاء، 28-10-2020 03:32 م محمد فضل- متابعات

أصدرت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء ، قرارا جديدا، بعد انتشار حالة من الذعر إثر ظهور مخلوق قاتل بالقرب من إحدى المحميات الطبيعية.
وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات نقلها موقع "مصراوي" إن وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، أصدرات قرارا بإغلاق محمية رأس محمد بالكامل أمام الزوار والسائحين.
وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه تم منع جميع أنشطة الغوص والسنوركلينج، لحين انتهاء عمليات المسح وتقييم المخاطر في المنطقة.
ونفى المحافظ ما تردد عن وفاة طفل، ابن سائحة أوكرانية داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، بعد إصابته لظهور هذا الحيوان البحري القاتل قبالة الشواطئ، وهو ما لم يحدث على الإطلاق.
وقال فودة إن المصابين بسبب هذا المخلوق، هم 3 أشخاص، وإصاباتهم مستقرة، ويتلقون العلاج، تحت إشراف فريق طبي عالي المستوى.
وقال المحافظ: "هذا الحادث تكرر في عدة دول حول العالم، ولا يؤثر على الوضع السياحي على الإطلاق، وهجمات هذه الأنواع من القروش عارضة".
وكانت حالة من الذعر قد سيطرت على شرم الشيخ ومحمية رأس محمد، بعد ظهور قرش الأوشيناك القاتل، وإصابة 3 أشخاص، خلال الغوص في منطقة تابعة لمحمية رأس محمد‎.‎

 

إقرأ ايضا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا