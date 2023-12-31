قرار رسمي بمنع سفر القصر أقل من 18 عامًا خارج مصر بدون ذويهم

الأحد، 31-12-2023
01:55 م
قررت السلطات المصرية منع سفر القصر
أقل من 18 عاما من السفر خارج مصر بداية من 1 يناير 2024 إلى أي دولة خارجية دون ذويهم، وفي حالة سفرهم بمفردهم يجب عليهم الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
منع سفر القصر
أقل من 18 عام
وأرسلت السلطات القرار السابق إلى الشركة القابضة لمصر للطيران، وباقي الجهات المعنية لتنفيذ القرار المسبق اعتبارًا من 1 يناير 2024، على أنه لن يتم السماح للقصر أقل من 18 عامًا بالسفر خارج مصر إلى أي وجهة أخرى دون ذويهم.
ونص قرار منع سفر الأطفال القصر شروط السفر دون سن 18 إلحاقا للتعليمات العامة رقم 1 لسنة 1997، بشأن تنظيم العمل بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية، وما لحقها من تعليمات بشأن سفر المصريين للخارج.
ومن جانبه، كشف مصدر، سبب منع الأطفال القصر دون الـ 18 عاما من السفر للخارج بداية من 1 يناير المقبل، إلا بتصريح من مصلحة الجوازات والهجرة، وموافقة مكتوبة من ولي أمر الطفل القاصر قبل السفر.
وأضاف المصدر، أن سبب القرار يأتي في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لافتًا إلى أنه تم تعميم القرار على كل المنافذ البحرية والجوية والبرية، على أن يتعين على إدارة الاتصال فحص كل التأشيرات والتحقيق من جدية مبررات سفر الطفل من دون الـ 18 عاما عقب فحص الطلب بإدارتي القوائم والبحث الجنائي، وفقا للآلية المعمول بها لاستصدار تصاريح السفر.