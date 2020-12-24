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قرار رسمي بإسقاط الجنسية عن غادة نجيب

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قرار رسمي بإسقاط الجنسية عن غادة نجيب

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غادة نجيب وزوجها الفنان هشام عبدالله
 
الخميس، 24-12-2020 11:39 ص المصريون

أصدر الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قرارًا رقم 48 لسنة 2020 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة السياسية غادة محمد نجيب شيخ جميل صابونى، من مواليد القاهرة بتاريخ 3 فبراير 1972، زوجة الفنان الهارب هشام عبدالله، الذي يعمل مذيعًا بقنوات الإخوان في الخارج.
ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، الخميس.
غادة محمد نجيب شيخ جميل صابوني.. من مواليد القاهرة فى الثالث من فبراير عام 1972، سورية الأصل، حاصلة على ليسانس الحقوق، ناشطة سياسية تزوجت من الفنان المصري الهارب هشام عبدالله فى 13 مارس من عام 1999 وحصلت على الجنسية المصرية، وكانت تقيم بمنطقة العمرانية فى محافظة الجيزة وذلك قبل هروبها وزوجها إلى تركيا.
هشام عبد الله عبد الدايم.. الفنان الهارب خارج مصر والذى ولد فى 13 ديسمبر من عام 1959، وتخرج من معهد التربية الرياضية، وبدأت حياته الفنية عام 1984م، ومن أشهر أدواره في فيلم الطريق إلى إيلات وكذلك مسلسل البخيل وأنا، في أعمال مهمة  منها ليالي الحلمية، تفاحة آدم، لحظات حرجة، خالتي صفية والدير، بوابة الحلواني، السيرة الهلالية.
فى 31 يناير عام 2019، قضت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، والتى انعقدت حينها بمجمع محاكم جنايات القاهرة بطرة، بالسجن 5 سنوات لكلا من غادة محمد نجيب وهشام عبدالله، فى القضية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارئ" والمعروفة إعلاميا بـ "إعلام الأخوان".
 

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