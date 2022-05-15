قرار جمهوري بنقل رئيس استئناف طنطا لوظيفة غير قضائية بوزارة التموين

الأحد، 15-05-2022
01:36 م
نشرت الجريدة الرسمية، قرار ئيس الجمهورية رقم 186 لسنة ۲۰۲۲.
وجاء نصه: بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون السلطة القضائية
الصادر بالقانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲؛ وعلى الحكم الصادر من
مجلس تأدیب وصلاحية القضاة في طلب الصلاحية رقم 1 لسنة ۲۰۲۰ المقيد برقم
10 لسنة 14 ق صلاحية بجلسته المعقودة في ۲۰۲۰/۵/۳۰؛ وعلى الحكم الصادر
من مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم 14 لسنة ۲۰۲۰ بجلسة ۲۰۲۲/۲/۲۷.
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛ قرر:
المادة الأولى:
ينقل القاضي محمد علي عبد القادر الحمادي - الرئيس بمحكمة
استئناف طنطا، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين
والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفته
الحالية.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.