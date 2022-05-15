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قرار جمهوري بنقل رئيس استئناف طنطا لوظيفة غير قضائية بوزارة التموين

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الأحد، 15-05-2022 01:36 م

نشرت الجريدة الرسمية، قرار ئيس الجمهورية رقم 186 لسنة ۲۰۲۲.
وجاء نصه: بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲؛ وعلى الحكم الصادر من مجلس تأدیب وصلاحية القضاة في طلب الصلاحية رقم 1 لسنة ۲۰۲۰ المقيد برقم 10 لسنة 14 ق صلاحية بجلسته المعقودة في ۲۰۲۰/۵/۳۰؛ وعلى الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم 14 لسنة ۲۰۲۰ بجلسة ۲۰۲۲/۲/۲۷.
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛ قرر:
المادة الأولى:
ينقل القاضي محمد علي عبد القادر الحمادي - الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفته الحالية.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.
 

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