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قرار جديد من المحكمة بشأن سلمى الشيمي

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سلمى الشيمي
الخميس، 13-07-2023 09:02 ص

 


قررت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تحديد جلسة 13 يوليو 2023 لمحاكمة البلوجر سلمى الشيمي، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة تتنافى مع قيم المجتمع المصري .


وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قد أصدرت قرارا في الـ18 من شهر أبريل الماضي، يقضى بمعاقبة عارضة الأزياء المعروفة، البلوغر سلمى الشيمي، بعامين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة نشر صور ومقاطع فيديو تحض على الرذيلة كونها تحتوي على عدد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب والقيم المجتمعية. حسب "القاهرة 24".

وقررت محكمة الجنح الاقتصادية بمجمع محاكم منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، قبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوغر سلمى الشيمي، فضلا عن إلغاء حكم حبسها لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة نشر مقاطع فيديو وصور مخلة، تتنافى مع قيم المجتمع المصري، كما قررت المحكمة عدم اختصاصها للنظر في الدعوى

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