



أحالت جهات التحقيق اليوتيوبر الشهيرة بـ "أنوش" للمحاكمة، بتهمة نشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام، وقررت التحفظ على أموالها وحرزت مجوهراتها.

وكشفت التحقيقات مع المتهمة نبوية أنها تعمّدت إظهار مفاتنها وأجزاء من جسدها عارية لزيادة نسب المشاهدة، وكسب مزيد من الأموال من تلك الفيديوهات المخالفة لمعايير المجتمع والآداب والأخلاق العامة بالمخالفة للقانون.

واعترفت نبوية أنها اضطرت للتعاقد مع إحدى الشركات الخاصة برعاية وتأسيس القنوات على يوتيوب لتقديم محتوى بعنوان "الروتين اليومي"، يتضمن مشاهد من حياة السيدات اليومية داخل المطبخ وخلال تنظيف المنزل.

كما اعترفت بأنها سعت للحصول على مشاهدات عالية تستطيع من خلالها حصد أرباح مالية تساعدها على تدبير نفقات منزلها ورعاية أبنائها، خاصة أنها مطلقة وبلا عائل أو مورد.