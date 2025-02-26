الأربعاء 26 فبراير 2025
توقيت مصر 21:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة في سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك

بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة شهيرة: تأثيري أقوى من الدعاة.. وتامر حسني: ربنا يثبتك

400 ألف شقة.. الحكومة تعلن تفاصيل أكبر طرح سكني في تاريخ البلاد

قرار بوقف بيع سيارات "فورد" في مصر.. تعرف على السبب

"وقاحة تل أبيب".. مصر ترد على الخطة الإسرائيلية البديلة لخطة ترامب

أثارت جدلًا.. الراقصة بوسي تؤدي مناسك العمرة (صور)

كاميرا مراقبة توثق لحظة هجوم شخص على إعلامية شهيرة وسكب ماء نار على وجهها

مع كل مشكلة يجبلي هدية.. زوجة ترفع دعوى لسبب صادم

لا يمكن تخيله.. فيديو لضبط أغرب عملية تهريب مخـ.ـدرات

المشاهد الأولى لتحطم الطائرة السودانية ومصـ.ـرع قيادات بالجيش

قرار بوقف بيع سيارات "فورد" في مصر.. تعرف على السبب

images
ا
الأربعاء، 26-02-2025 01:41 م

 

أعلنت شركة فورد موتوركومباني الأمريكية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن وقف عمليات بيع السيارات الجديدة في السوق المصري، اعتبارًا من 26 فبراير 2025.

وقالت الشركة في بيان، إن هذا القرار يأتي كجزء من جهود فورد المستمرة لإعادة تنظيم استراتيجيات أعمالها بما يتماشى مع الديناميكيات العالمية المتطورة التي تُشكّل صناعة السيارات.

وشددت الشركة على التزامها بتقديم أفضل خدمة وضمان رضا عملائها الكرام، في الوقت الذي تنتقل فورد بعيدًا عن مبيعات السيارات الجديدة في مصر.

ومن المقرر أن تواصل فورد، بالتعاون مع جميل موتورز، شريكها المحلي، تقديم دعم شامل لما بعد البيع وقطع الغيار والخدمة وتغطية الضمان، ما يضمن ألا يشعر العملاء الحاليون بأي انقطاع في الحفاظ على جودة الرعاية والمساعدة التي اعتاد العملاء عليها. ستكون جميل موتورز مُتاحة على الفور للرد على أي استفسارات وتقديم الدعم اللازم.

قال أشرف البستاني، المدير الإداري لفورد في شمال إفريقيا وجنوب الصحراء: "بينما نتوقف عن مبيعات سياراتنا الجديدة في مصر، فإن وعدنا بإعطاء الأولوية لتجربة العملاء ورضاهم يبقى أقوى من أي وقت مضى.

وأضاف البستاني أن الشركة ملتزمة تمامًا، من خلال الشريك المحلي، بضمان استمرار حصول عملائنا المصريين على الدعم الاستثنائي الذي يستحقونه من شركة فورد موتوركومباني."

ولفتت فورد إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسة مُتأنية لاتجاهات السوق وفهم الاحتياجات المتطورة للعملاء؛ وتُعبر فورد عن امتنانها الصادق لعملائها الأوفياء وشريكها المُوزّع جميل موتورز، الذين كانوا جزءًا لا يتجزأ من رحلة الشركة في السوق المصري.

إقرأ ايضا

173-205318-saudi-arabia-promises-to-wear-hijab_700x400

بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة شهيرة: تأثيري أقوى من الدعاة.. وتامر حسني: ربنا يثبتك

مشروع-جنة-800x533

400 ألف شقة.. الحكومة تعلن تفاصيل أكبر طرح سكني في تاريخ البلاد

Capture

"وقاحة تل أبيب".. مصر ترد على الخطة الإسرائيلية البديلة لخطة ترامب