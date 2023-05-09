الأربعاء 10 مايو 2023
توقيت مصر 13:50 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الكشف عن سبب القبض على مريم الدباغ في مطار تونس

جريمة بشعة بالكويت.. يذبح زوجته ثم يتخلص من حياته

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

"لم يسبق لها الزواج".. أزمة في وثيقة زواج حسن شاكوش

فيديو صادم.. رونالدو ينفعل على لاعب الفريق المنافس بزعم ادعائه الإصابة

بعد الزلزال.. خبير يفجر مفاجأة صادمة عن إمكانية انهيار سد النهضة

بينهم سيدات أعمال وطالبات.. ضبط 17 سعودي وسعودية متلبسين داخل شالية

"الطفلتين 12 عامًا وحامل".. خمسيني يعاشر طفلتين تهز بورسعيد

رقم مفاجأة.. مصرفيون يتوقعون سعر صادم للدوار بنهاية العام

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك وبروكسي على عدم احتساب ركلتي جزاء

قرار بإزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت وتسليم رفاته لأسرته

133-004218-1egypt-ramadan-art_700x400
الشيخ محمد رفعت
الثلاثاء، 09-05-2023 11:57 ص

كشفت هناء حفيدة الشيخ محمد رفعت سبب إزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت بعد تلقيهم إخطارا من محافظة القاهرة بشأن إزالة المقبرة.

وأرسلت محافظة القاهرة خطابا لأسرة الشيخ محمد رفعت يتضمن إزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت لوقوعها في مسار أحد المشروعات القومية بشأن إزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت.

وقالت حفيدة الشيخ محمد رفعت، إن سبب إزالة المقبرة يأتي لتنفيذ محور صلاح سالم بمحافظة القاهرة في مقابر السيدة نفيسة.

وأوضحت حفيدة الشيخ محمد رفعت: كان في مقابر تم إزالتها من قبل ولم يتم إزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت واعتقدت إنهم استثنوا المقبرة من الإزالة، معقبة: "ده تاريخ.. ده تاريخنا".

وتابعت: "فوجئنا اليوم بوصول خطاب الإزالة من قبل المحافظة، وهذا أمر لا يليق بمكانة الشيخ محمد رفعت".

إقرأ ايضا

download

الكشف عن سبب القبض على مريم الدباغ في مطار تونس

196-152157-immigrant-crimes-kuwait_700x400

جريمة بشعة بالكويت.. يذبح زوجته ثم يتخلص من حياته

565911-1937440959

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أخبار متعلقة

Capture

طرد فتاة وصديقاتها.. مطعم شهير بالقاهرة يرفض دخول المحجبات