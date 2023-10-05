قتلها وأشعل النار في جثمانها.. تفاصيل جريمة الخانكة





كشف عدد من شهود العيان، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل سيدة بقرية القلج بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، على يد زوجها.

وقال أحد الجيران إن الضحية وتدعى "دنيا"، تبلغ من العمر 29 عامًا، كانت دائمة الشجار مع زوجها، وعلى خلافات دائمة مع أهله، مؤكدا أن المتهم وجه لها عدة طعنات وأشعل النيران في جسدها.

وأضاف شهود العيان، أن الزوجة كانت تتلقى معاملة سيئة من الزوج، فاضطرت إلى طلب الطلاق ولكن الزوج المتهم رفض، حيث كان يعتدي عليها بالضرب دائما، وازدادت حدة الخلافات بينهما في الفترة الأخيرة.

وأوضح شهود العيان، أنه في يوم الواقعة احتد الكلام بينهما وتطورت المشادة الكلامية لمشاجرة، انتهت إلى قيام الزوج بتوجيه عدة طعنات متفرقة منها في الرقبة وأشعل النار في جثتها بعد التمثيل بها.