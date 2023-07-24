الإثنين 24 يوليه 2023
توقيت مصر 21:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد اعتزالها.. فنانة شهيرة تنشر وصيتها من 10 بنود وتثير الجدل

روبي تشعل الساحل الشمالي بوصلة رقص بفستان مثير (فيديو)

فيلا وسيارة بمليون ونص.. عامل النظافة يتقدم للزواج من طليقة حسن شاكوش

بيان رسمي يكشف مفاجأة عن مشاجرة الشوم بأحد شواطئ الإسكندرية

لماذا لم يُكرّم مهرجان القاهرة السينمائي عبلة كامل؟

وفاة أشهر بائعة تين شوكي ونجلها في حادث مروع (صور)

17 بنكًا تستأنف بيع شهادات الإدخار اليوم.. تعرف على سعر الفائدة

"شورت وبطن مكشوف".. نادين نسيب نجيم تفاجئ الجمهور بإطلالة مثيرة

خناقة بالشوم في قلب البحر بأحد شواطئ الإسكندرية بسبب التحرش (فيديو)

فيديو مؤلم.. لحظة وفاة بطل كمال أجسام بريطاني أثناء رفع الأثقال

فيلا وسيارة بمليون ونص.. عامل النظافة يتقدم للزواج من طليقة حسن شاكوش

1942400_0
عامل النظافة
الإثنين، 24-07-2023 12:55 م


تقدم محمد كشري عامل النظافة بطلب يد ريم طارق طليقة الفنان حسن شاكوش على الهواء بغرض الزواج منها، مما أثار جدلا كبيراً بين المتابعين.

 

وقال عامل النظافة أنه يريد الزواج من طليقة حسن شاكوش لتعويضها عما تعرضت إليه من أذي نفسي بعد طلاقها من شاكوش.

 

وأضاف محمد أنه سوف يقوم بشراء فيلا كبيرة لها في أحسن مكان بمصر وسيارة بمليون ونصف من أجل قبولها الزواج منه، مشيراً بأنه لا يخشى من موقف حسن شاكوش ويصر على التقدم لها متمنيا قبولها الزواج.

 

وقال عامل النظافة: أنا سمعت أن مرات حسن شاكوش اتطلقت وقولت اتقدملها عادي، وهي شخضية محترمة وتستاهل كل خير، وياريت تقبلني، ومش أهم حاجة الفلوس، أهم حاجة العيشة، وإن شاء الله هيحصل نصيب، والجواز نصيب، ومش خايف من حسن شاكوش، ولو قبلت أنا تحت أمرها.

إقرأ ايضا

135-150437-mayar-elbeblawi-egypt-commandment_700x400

بعد اعتزالها.. فنانة شهيرة تنشر وصيتها من 10 بنود وتثير الجدل

196-210802-gala-ruby-mustafa-fahmy-2

روبي تشعل الساحل الشمالي بوصلة رقص بفستان مثير (فيديو)

download (3)

بيان رسمي يكشف مفاجأة عن مشاجرة الشوم بأحد شواطئ الإسكندرية

أخبار متعلقة

Capture

علاقة مع فنانة شهيرة في نهار رمضان.. حسن شاكوش يظهر ويرد على طليقته

173-131037-hassan-shakush-reem-marriage-divorce_700x400

طلقها بطريقة غريبة.. زوجة حسن شاكوش: عنده عيب مش ممكن تتحمله أي زوجة وسأفضحه

Capture

يقيم علاقة مع فنانة شهيرة..طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجآت صادمة: كل حاجة تغضب ربنا

2023_5_9_16_11_33_139

أول حكم قضائي ضد حسن شاكوش لصالح زوجته ويكشف أرباحه كل نص ساعة

20230711145236859

حسن شاكوش: وفاة إيمان البحر درويش

2023_5_9_16_11_33_139

القبض على حسن شاكوش