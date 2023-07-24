فيلا وسيارة بمليون ونص.. عامل النظافة يتقدم للزواج من طليقة حسن شاكوش





تقدم محمد كشري عامل النظافة بطلب يد ريم طارق طليقة الفنان حسن شاكوش على الهواء بغرض الزواج منها، مما أثار جدلا كبيراً بين المتابعين.

وقال عامل النظافة أنه يريد الزواج من طليقة حسن شاكوش لتعويضها عما تعرضت إليه من أذي نفسي بعد طلاقها من شاكوش.

وأضاف محمد أنه سوف يقوم بشراء فيلا كبيرة لها في أحسن مكان بمصر وسيارة بمليون ونصف من أجل قبولها الزواج منه، مشيراً بأنه لا يخشى من موقف حسن شاكوش ويصر على التقدم لها متمنيا قبولها الزواج.

وقال عامل النظافة: أنا سمعت أن مرات حسن شاكوش اتطلقت وقولت اتقدملها عادي، وهي شخضية محترمة وتستاهل كل خير، وياريت تقبلني، ومش أهم حاجة الفلوس، أهم حاجة العيشة، وإن شاء الله هيحصل نصيب، والجواز نصيب، ومش خايف من حسن شاكوش، ولو قبلت أنا تحت أمرها.