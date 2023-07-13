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أول حكم قضائي ضد حسن شاكوش لصالح زوجته ويكشف أرباحه كل نص ساعة

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حسن شاكوش
الخميس، 13-07-2023 09:08 ص

 



قضت محكمة الأسرة بـ 6 أكتوبر، بإلزام حسن شاكوش بدفع مبلغ 20 ألف جنيه شهريًا نفقة إلى زوجته ريم طارق.

وتضمنت أوراق دعوى النفقة أن ريم طارق مازالت على ذمة حسن شاكوش حتى الآن، إلا أن العشرة بينهما لم تستمر طويلًا بسبب كثرة تعديه عليها وسوء معاملته لها، وعدم الإنفاق عليها وإهانتها دائما أمام الجميع وطردها من مسكن الزوجية ثم امتنع عن الإنفاق عليها.

وتضمنت أوراق الدعوى الأرباح التي يكسبها حسن شاكوش من حفلاته داخل وخارج مصر بخلاف أرباح اليوتيوب والتيك توك، التي تصل لملايين الجنيهات؛ حيث تبين أنه يتقاضى في الحفلة الواحدة خارج مصر حوالي 70 ألف دولار -أي ما يعادل 2 مليون و156 ألف جنيه- ويتقاضى 40 ألف جنيه مقابل الغناء نصف ساعة في الملاهي الليلية، ومبلغ 15 ألف جنيه في الحفلة الواحدة.

وقال "مرزوق" إن المطرب حسن شاكوش يمتلك شركتين بينهما شركة إنتاج فني "شركة مساهمة ذات مسئولية محدودة تابعة لهيئة استثمار 6 أكتوبر، والأخرى شركة أفراد".

وأضاف دفاع ريم طارق، أن هذه السجلات التجارية تعد إثبات على دخل حسن شاكوش الضخم من إنتاج الأغاني والمهرجانات وسيقدمها أمام محكمة الأسرة في دعوى النفقة خاصة أن إحدى الشركتين تتعاقد مع شركات عديدة ما يحقق لها أرباح كبيرة.

وتقدم دفاع ريم طارق إلى نيابة أكتوبر أول بـ"فلاشة" تحتوي على مقطع فيديو يصور زوجة شاكوش أثناء حفل الزفاف وأمامها قسيمة زواج فارغة من البيانات تقوم بوضع بصمتها عليها قائلا: "بتبصم على بياض".

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