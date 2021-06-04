"فيس بوك" يعاقب "ترامب" بإجراء مهين

الجمعة، 04-06-2021
07:32 م
الطيب حسين
عاقبت شركة فيس بوك
الرئيس الأمريكي السابق اليوم الجمعة، إثر انتهاكات قام بها خالفات معايير موقع التواصل الشهير.
وأعلنت الشركة تعليق حساب الرئيس الأميركي السابق ترمب لمدة سنتين للمرة الأولى.
وأفاد الموقع بأنه بعد 7 يناير 2023، سيجري تقييما لـ"مخاطر الحساب على السلامة العامة"، قبل أن يتمكن ترامب
من استعادته.
وأضاف الموقع أنه إذا تم رفع تعليق الحساب بعد ذلك، سيخضع ترامب
لمجموعة "صارمة" من العقوبات في حال انتهك سياسات "فيسبوك" مستقبلا.
وكانت حسابات ترامب
على "فيسبوك" و"إنستغرام" و"سناب تشات" قد علقت لأجل غير مسمى بسبب "التحريض على العنف" إثر أعمال شغب قام بها أنصاره في السادس من يناير في مبنى الكونغرس الأمريكي، وأرسل "فيسبوك" ملف تعليق حساب ترامب
إلى مجلسه المستقل للرقابة.