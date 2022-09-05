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فيديو هز المملكة.. زوجان سعوديان يشرحان كيفية ممارسة الجنس

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أمل القرشي وعزيز
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الإثنين، 05-09-2022 01:53 م


أحدث مقطع فيديو لناشطة سعودية مقيمة في الخارج وزوجها يتحدثان عن كيفية ممارسة الجنس حتى قبل الزواج وضرورة تعرف الفتاة على أعضاء الرجل والعكس، موجة جدل وغضب بين الجميع.
وفي الفيديو ظهرت أمل القرشي، مع زوجها عزيز ببرنامج أطلقاه سوياً يحث على الثقافة الجنسية والانفتاح قبل الزواج.

وظهرت أمل القرشي، وهي تمسك بيد زوجها “عزيز”، عبر إحدى حلقات برنامجهما “بودكاست انت صح”، وهما يتحدثان بجرأة جديدة على الجمهور العربي، عن الجنس.

وحملت الحلقة عنوان “خلف الأبواب المغلقة”، وكتب الزوجان للترويج لها: “نتمنى لكم حياة جنسية ممتعة، نلقاكم قريباً في حلقة جديدة، لكم كل الحب والامتنان”

وتقول أمل في الحلقة: “الشريكين ما بيعرفوا أعضاء بعض، يتعلموا، الثقافة الجنسية إنك تعرف جسد الأنثى قبل ما تدخل في العلاقة”.

وتابعت: “وأيضاً الأنثى تعرف الأعضاء الجنسية للرجل ونقاط الاستثارة عنده، كلنا نعرف ونتعلم”.

وأشارت أمل إلى أنها لا تشعر بالراحة بالحديث عن الحياة الجنسية للأزواج، كونه موضوع مُحرج للكثيرين وخاص جداً.

وأردفت: “لكن لا بد شخص ما، يكسر حاجز الصمت ويتكلم، لأن بيوت كثير بتنهدم، مفاهيم كثير مغلوطة. احتقان كبير بين عائلات، رغبات مكبوتة غير محققة. بسبب عدم القدرة على الحديث عن المواضيع هاذي”

وتحدث عزيز عن مدة العلاقة الجنسية، وقال: “الرجل عندنا يعتقدوا إنه لازم يطول. ويمارس الجنس ساعة أو نص ساعة”.
لتقاطعه أمل: “الأفلام الإباحية هي التي روجت لهذه الفكرة. بس شوفوا، هذه مقاطع تم تجميعها. وقفوا تصوير أكثر من مرة، ما صوروا اللقطة مرة وحدة وبشكل متواصل”.

وتابع عزيز: “حتى لو في شخص يقعد ساعة، هذه قوته ليش تقارن معاهم؟ إنت مختلف، كل لحظة بتمارسوا فيها العلاقة بتختلف، حتى المدة. بتقصر أو تطول”.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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