فيديو.. مشهد إباحي صريح في فيلم «صالون هدى» يثير ضجة

الأحد، 13-03-2022
01:18 م
تصدر فيلم "صالون هدى"، تريند جوجل بعد حالة الجدل
التى آثارها فى الأيام القليلة الماضية بسبب احتواء العمل الفلسطينى على بعض مشاهد
إباحية
صريحة وخادشة للحياء كما وصفها أهل السوشيال ميديا.
ونرصد فى التقرير التالى أزمة فيلم صالون هدى.
موجة من الغضب وجهت إلى صناع فيلم صالون هدى بعد عرضه فى
مهرجان بيروت لسينما المرأة وذلك لما يحتويه العمل على بعض المشاهد الخادشة للحياء
والتى لفتت انتباه السوشيال ميديا.
فيلم صالون هدى للمخرج الفلسطينى هانى أبو أسعد وبطولة على
سليمان، ومنال عوض، وميساء عبدالهادي، وتدور أحداثه حول صالون تجميل في بيت لحم، تديره
منال عوض، واسمها بالفيلم "هدى"، والتي تعاني من أزمات شخصية مرتبطة بظروف
عائلية بعد أن هجرها زوجها وأولادها، وما نتج عن ذلك، عملها لصالح المخابرات الإسرائيلية.
ويناقش فيلم صالون
هدى قصص إسقاط المخابرات الإسرائيلية للفتيات الفلسطينيات من خلال صالون التجميل، حيث
تقوم "هدى" بتصويرهن بأوضاع مخلة، ثم تحاول ابتزازهن وإجبارهن على القيام
بما هو ضد مبادئهن.
الهجوم الذى طال فيلم صالون هدى بسبب احتوائه على مشاهد جريئة،
جعل الهيئة العامة للشباب والثقافة بقطاع غزة تطلب محاسبة كافة القائمين على الفيلم
وضرورة وقف عرضه بشكل فورى، مؤكدة أنه "يمثل إساءة للشعب الفلسطينى وتضحياته ونضاله
البطولى".