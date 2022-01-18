فيديو مُسرب لـ فجر السعيد تقضي«ليلة حمراء» مع إعلامي شهير.. وتُعلق

الثلاثاء، 18-01-2022
09:15 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مزعوم قيل أنه للإعلامية
الكويتية الشهيرة فجر السعيد
، تقضي "ليلة حمراء
" مع الإعلامي العراقي
فراس الحمداني
.
ونشرت مواقع مزاعم عن "وثيقة مسربة" وقع عليها عدد من أعضاء مجلس
الأمة الكويتي مطالبين فيها بالتحقيق بمقطع فيديو يوثق قضائها "ليلة حمراء
"
مع الإعلامي العراقي فراس الحمداني
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وأعادت السعيد نشر ما كتبه هذا الشخص وعلقت عليه بغصب قائلة :"يا خمه
يا زبالة ياللي أكيد أعراضكم مباحة استغفرالله العظيم جان فيكم خير وفيهم رجال مو
شيء ثاني طلعوا الوثيقة وأنا أنشرها لكم … بس اللي يسوي عالشي أكيد مو رجال قولاً
واحدا".
وعبّر العديد من متابعي فجر السعيد
عن تضامنهم معها، مشيرين إلى أنها تتعرض
لحملة "قذرة" تخوض في الأعراض وهو أمر مرفوض.
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