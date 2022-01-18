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فيديو مُسرب لـ فجر السعيد تقضي«ليلة حمراء» مع إعلامي شهير.. وتُعلق

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فجر السعيد
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الثلاثاء، 18-01-2022 09:15 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مزعوم قيل أنه للإعلامية الكويتية الشهيرة فجر السعيد، تقضي "ليلة حمراء" مع الإعلامي العراقي فراس الحمداني.
ونشرت مواقع مزاعم عن "وثيقة مسربة" وقع عليها عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي مطالبين فيها بالتحقيق بمقطع فيديو يوثق قضائها "ليلة حمراء" مع الإعلامي العراقي فراس الحمداني.
وأعادت السعيد نشر ما كتبه هذا الشخص وعلقت عليه بغصب قائلة :"يا خمه يا زبالة ياللي أكيد أعراضكم مباحة استغفرالله العظيم جان فيكم خير وفيهم رجال مو شيء ثاني طلعوا الوثيقة وأنا أنشرها لكم … بس اللي يسوي عالشي أكيد مو رجال قولاً واحدا".
وعبّر العديد من متابعي فجر السعيد عن تضامنهم معها، مشيرين إلى أنها تتعرض لحملة "قذرة" تخوض في الأعراض وهو أمر مرفوض.
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