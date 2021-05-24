الإثنين، 24-05-2021
07:49 م
فتحي مجدي
هاجمت لبؤة
بوحشية، مروضها خلال عرض للسيرك في روسيا
أمام حشد من العائلات يوم السبت.
وعقب الهجوم، نقل المدرب مكسيم أورلوف إلى المستشفى إثر تعرضه لجروح.
كما تعرضت أورلوف لهجوم مرتين من قبل اللبؤة
التي غرست أسنانها فيها أيضًا، مما تسبب في إصابات خطيرة في الذراع والساق تتطلب عناية طبية عاجلة.
وفر أفراد الجمهور في مشهد مرعب، حيث أصيبت امرأة حامل بنوبة صرع بسبب الصدمة.
وانطلق الأطفال المذعورون وأهاليهم من خيمة العرض عندما بدأت لبؤة
ان هائجتان في الشجار مع بعضهما البعض في الحلبة.
قالت الشاهدة فيكتوريا: "اللبؤات هائجات. عندما هربنا، كان هناك هدير بري من الحيوانات.
تم الهجوم على المروض. امرأة حامل أصيبت بنوبة صرع من الخوف. تم استدعاء سيارة إسعاف".
ووفق صحيفة "ديلي ستار"، استخدم المدرب مكسيم أورلوف، وموظفو السيرك الآخرون الأعمدة في محاولة لصد اللبؤة
"فيجا" التي كانت تتشاجر مع زميلتها "سانتا".
لكن في نوبة جنون، خرجت اللبؤة
وعضت أورلوف الذي نُقل إلى المستشفى في موشكوفو بمنطقة نوفوسيبيرسك في روسيا
.
ومنذ الهجوم ، الذي يعد الأحدث من بين العديد من الهجمات في روسيا
، تجددت الدعوات لفرض حظر على الحيوانات الحية في السيرك. وقرر مسؤولو السيرك التوقف عن استخدام اللبؤة
في العروض، وهم يبحثون الآن عن منزل جديد محتمل لها.
وقال أورلوف، بعد نقله إلى المستشفى: "حالات مثل اليوم نادرة جدًا، لكن الحيوانات حيوانات.
فيجا تبلغ من العمر خمس سنوات وكانت ضالة منذ الطفولة.
سنتفاوض مع حدائق الحيوان لاستبدالها بشبل أسد صغير".
وألقى باللوم في الهجوم على السيرك الذي لا يعمل أثناء الوباء.
قالت المعلقة إيفجينيا لوكيانوفا: "كم عدد الحالات المماثلة قبل أن يتوقف الناس عن النظر إلى معاناة الحيوانات البرية على أنها تسلية للأطفال؟.
وقالت ناتاليا أمور: "هذا تعذيب للحيوانات البرية".
https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/lioness-mauls-trainer-brutal-circus-24164209