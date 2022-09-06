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فيديو فاضح لرجل دين شيعي مع النساء: قبلات وتحسس أجساد

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رجل الدين الشيعي
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الثلاثاء، 06-09-2022 09:13 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق فضيحة لرجل دين شيعي يصافح ويقبل النساء بطريقة مثيرة.
وأظهر الفيديو العراقي الشيعي علي الشريفي وهو يرتدي زيه الديني، ويقف في مكان تتواجد فيه عدد من السيدات .
وأبان الفيديو قيام امرأة بتحسس وجهه ومصافحته، كما قامت أخرى بمصافحته وتقبيله من خديه وبادلها القبلات، قائلا "وشلونك حياتي".
وأثار الفيديو حالة من الجدل وتعرض الشريفي لانتقادات حادة وسط مطالب بنزع عمامته وتجريده من الزي الديني.
وبحسب وكالة "شفق نيوز" العراقية، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجميع إلى عدم التعرض لرجل الدين علي الشريفي، بعد تعهد الأخير بخلع عمامته والتزامه بالضوابط الشرعية.
وفي وقت سابق، قال الشريفي: "تعرضت لهجمة شديدة من الخاص والعام والقريب والبعيد، وتلقيت تهديدات كثيرة عبر الهاتف، وقمت بإخراج أسرتي من المنزل وأعددت العدة لكي أُغادر إلى أربيل، إلى أن يهدأ الوضع".

وأضاف رجل الدين العراقي المثير للجدل، في بث مباشر على موقع "فيسبوك"، أنه تلقى ظرفا يحوي رسالة فيها تهديد صريح بالقتل، إضافة إلى طلق ناري من سلاح "كلاشينكوف".
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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