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فيديو صادم.. راموس يعتدي على مصور كبير بعد الخسارة من بايرن

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راموس
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الأربعاء، 15-02-2023 01:09 م

 

 

خرج سيرجيو راموس مستاء عقب هزيمة فريقه باريس سان جيرمان 1-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الليلة الماضية.

 

ورصدت الكاميرات راموس وهو يقوم بدفع أحد المصورين بعنف بعدما اصطدم به خلال قيامه بتصوير تحية لاعبي سان جيرمان للجمهور عقب انتهاء المباراة.

 

واصطدم مصور براموس من الخلف وهو يقوم بتحية الجمهور، لينظر إليه راموس ويعاتبه، ثم جاء مصور آخر واصطدم هو الآخر براموس من جانبه، لكن ردة فعل المدافع الإسباني كانت عنيفة وقام بدفع المصور بكلتا يديه بقوة إلى الحائط.

 

ونشر راموس عبر على "إنستغرام" عقب المباراة: "الأمر لم ينته هنا. لا نزال في المعركة، وسنقدم كل ما لدينا في مباراة الإياب".

 

راموس البالغ 36 عاما، والفائز أربع مرات بالتشامبيونزليغ مع ريال مدريد، غير معتاد على الخروج من دور الـ16.

 

لكن هذا هو المصير الذي قد يواجهه، حيث يتعين على باريس سان جيرمان الفوز بفارق هدفين في مباراة الإياب بميونخ أو هدف للذهاب إلى ركلات الترجيح، من أجل تخطي البايرن، يوم 8 من شهر مارس على ملعب "أليانز أرينا"،من أجل تخطي البايرن والتأهل للدور ربه النهائي في المسابقة.
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