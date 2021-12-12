فيديو صادم.. راق شرعي يقف على بطن امرأة منتقبة لإخراج الجن منها

كشف رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبد الرحمن السند، عن أساليب جديدة لمدعيّ الرقية برشها في المنازل الجديدة، واختلاف أسعار القصور عن الفلل وعن الشقق.وقال “السند” في تصريحات لبرنامج “إم بي سي في أسبوع”،: “وصل الأمر ببعض مدعيّ الرقية ما يسمونه برش الرقية في البيوت الجديدة، والفيلا والقصر والشقة كل شيء له سعره”.وأضاف: أن “أسعار رش الرقية معلنة، وإذا كان في المدينة نفسها أو خارج المدينة تكون التذاكر على حساب الذي يستدعيه، وإذا نظرت لحال السلف لن تجد من انقطع وامتهن الرقية ليقوم بهذا العمل”.وأكد “السند” أن “الهيئة باشرت قضايا اطلعنا فيها على حقائق مؤلمة ومؤسفة وفاضحة وكاشفة لما يفعله بعض الرقاة من مسرحيات وتمثيليات واتفاقيات مسبقة بين مدعيّ الرقية وأشخاص”.وأشار رئيس “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” إلى أن الاتفاق بين الطرفين “يكون في حضور الناس، فإذا رقاه مدعيّ الرقية تجد أنه يصرخ ويسقط ويُغمى عليه بصور تمثيلية ظاهرة”.وظهر خلال الفيديو الذي تم عرضه، رقام شرعيين يقومون بأفعال غريبة، حيث ظهر احدهم واقفًا بقدميه على بطن سيدة منتقبة لإخراج الجن منها.