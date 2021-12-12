الأحد 12 ديسمبر 2021
توقيت مصر 14:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«تحدّت أهلها للزواج منه».. زوجة: بيحط لي منوم ويخوني مع جارتنا

بلاغ للنائب العام لحظر النشر في طلاق شيرين

الأهلي يعلن قيد 5 لاعبين جدد في القائمة الإفريقية

بعد وفاة الشيخ دعيج أمس.. الديوان الأميري الكويتي يعلن حالة وفاة جديدة

الاتحاد التونسي يوجه طلبًا عاجلًا لـ«فيفا» قبل مواجهة مصر

تقرير بريطاني: الأهلي يضع ليفربول في ورطة.. ما السر؟

زوجة الشخص الذي ظهر مع شيرين تفضحه: قريبًا هيكون طليقي

الأرصاد للمواطنين: ارتدوا الملابس الشتوية غدًا

موعد مباراة منتخب مصر مع نظيره التونسي في نصف نهائي كأس العرب

فيديو صادم.. راق شرعي يقف على بطن امرأة منتقبة لإخراج الجن منها

ADS
 

فيديو صادم.. راق شرعي يقف على بطن امرأة منتقبة لإخراج الجن منها

Capture
ا
Native
Teads
الأحد، 12-12-2021 10:34 ص
كشف رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبد الرحمن السند، عن أساليب جديدة لمدعيّ الرقية برشها في المنازل الجديدة، واختلاف أسعار القصور عن الفلل وعن الشقق.
وقال “السند” في تصريحات لبرنامج “إم بي سي في أسبوع”،: “وصل الأمر ببعض مدعيّ الرقية ما يسمونه برش الرقية في البيوت الجديدة، والفيلا والقصر والشقة كل شيء له سعره”.
وأضاف: أن “أسعار رش الرقية معلنة، وإذا كان في المدينة نفسها أو خارج المدينة تكون التذاكر على حساب الذي يستدعيه، وإذا نظرت لحال السلف لن تجد من انقطع وامتهن الرقية ليقوم بهذا العمل”.
وأكد “السند” أن “الهيئة باشرت قضايا اطلعنا فيها على حقائق مؤلمة ومؤسفة وفاضحة وكاشفة لما يفعله بعض الرقاة من مسرحيات وتمثيليات واتفاقيات مسبقة بين مدعيّ الرقية وأشخاص”.
وأشار رئيس “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” إلى أن الاتفاق بين الطرفين “يكون في حضور الناس، فإذا رقاه مدعيّ الرقية تجد أنه يصرخ ويسقط ويُغمى عليه بصور تمثيلية ظاهرة”.
وظهر خلال الفيديو الذي تم عرضه، رقام شرعيين يقومون بأفعال غريبة، حيث ظهر احدهم واقفًا بقدميه على بطن سيدة منتقبة لإخراج الجن منها.
شاهد الفيديو:
 

إقرأ ايضا

fgjhgdfgvcbvcxvxvxcv

«تحدّت أهلها للزواج منه».. زوجة: بيحط لي منوم ويخوني مع جارتنا

thumb

بلاغ للنائب العام لحظر النشر في طلاق شيرين

1578566693335748567254

بعد وفاة الشيخ دعيج أمس.. الديوان الأميري الكويتي يعلن حالة وفاة جديدة