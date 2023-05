فيديو صادم.. تبادل إطلاق نار بين راكب أتوبيس والسائق

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة تبادل إطلاق النار بشكل كثيف، بين راكب وسائق حافلة، في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية.

وأظهر مقطع الفيديو، توجه الراكب نحو مقعد سائق الحافلة، وطلب منه أكثر من مرة التوقف تحت تهديد السلاح، وهو ما تم رفضه.

وباغت سائق الحافلة، الراكب وقام بإخراج مسدس كان بحوزته وأطلق عدة أعيرة نارية على الراكب الذي فر للخلف، حسبما أبان الفيديو.

وأوقف السائق الحافلة وقام بتعبئة المسدس من جديد، وأطلق النار على الراكب الذي سارع بالدفاع عن نفسه وأطلق عليه أيضا النار.

وأوضح مقطع الفيديو تناثر دماء الراكب على أرضية الحافلة، بسبب طلق ناري أصابه في بطنه، بينما أصيب السائق في ذراعه.