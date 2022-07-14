فيديو صادم.. بدر خلف الإماراتي المتحول جنسيًا يعلن جنس جنينه

الخميس، 14-07-2022
10:59 ص
نشر خبير التجميل الإماراتي بدر خلف
- المتحول جنسيًا- فيديو
عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه مرتدياً فستانا معتمداً إطلالة
أنثوية، مشيرا إلى انه نظم حفلا لكشف جنس جنينه كونه يعتبر نفسه "حاملا".
وفي مقطع الفيديو وضع بدر خلف
رمز فتاة وبجواره رمز طفل،
محاولاً التساؤل عما إذا كان الجنين ولد أم فتاة ليعلن في النهاية أنه ولد وكتب:
"حفلة اعلان الجنين الي فبطني".
ولا يُعرف حقيقة حمل
ه فعليًا أم أنها مجرد أوهام يسوقها
للجمهور، لكنه نال هجومًا كبيرًا من المغردين.