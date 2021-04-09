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فيديو صادم.. إغراق جثة متوفى لإعادته إلى الحياة

سكان قرية أوديشا
سكان قرية أوديشا
 
الجمعة، 09-04-2021 12:04 م فتحي مجدي
يمارس سكان قرية أوديشا، شرقي الهند، طقوسًا غريبة من أجل "إيقاظ الموتى".

وأظهر مقطع فيديو، العشرات من سكان القرية وهم يحاولون إعادة الرجل المتوفى حديثًا "ربيع ناحك" إلى الحياة من خلال الضرب على صدره.

وأثناء قيامهم بذلك، يبتهل حشد إلى الله، بينما يقرع الآخرون الأواني ويقرعون الأجراس.

ويُظهر المقطع لاحقًا، جثة الرجل مغطاة بما يشبه العلم المغطى بالورود. ثم يقترب رجل ويصب إبريق الماء على الزهور مباشرة على وجهه.

وشوهد القرويون وهم يمدون الجثة قبل أن يسكبوا المزيد من الماء عليها، كما يقومون بمسح جسم كبير مغطى بقماش أسود عدة مرات.

الرجل المتوفى من قرية سينجاربور المجاورة مرض مؤخرًا، وأعلن وفاته بعد نقله إلى المستشفى، لكن بدلاً من نقله إلى محرقة الجثث، قرر أقاربه محاولة إحيائه كجزء من الطقوس الغريبة.

وعلى الرغم من المحاولات العديدة، لم ينجحوا في جهودهم لإعادته إلى الحياة.

وبينما لم يتمكن السكان من إعادة الرجل المتوفى إلى الحياة، فقد شارك أشخاص آخرون مؤخرًا قصصهم المذهلة عن تجارب الاقتراب من الموت.

وادعت امرأة توفيت سريريًا لمدة 37 ثانية أنها "رأت جسدها من أعلى".

وقالت ستيفاني أرنولد، إنها عانت من الهواجس خلال الفترة التي سبقت وفاتها اللحظية، زعمت أيضًا أنها "رأت الأرواح في كل مكان" بما في ذلك أقاربها المتوفين.

https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/villagers-gather-wake-dead-bizarre-23877289

 

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