فيديو صادم.. أول امرأة عربية تعلن الزواج من رجلين في وقت واحد: القانون لا يمنع

الخميس، 22-12-2022
08:49 ص
أثارت سيدة تونسية
تدعى "الحاجة سندس
"، جدلًا واسعًا
عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وذلك بعدما نشرت فيديو أعلنت فيه
أمرًا غير متوقع على الإطلاق.
وفي الفيديو الذي نشرته أعلنت أنها ستكون أول تونسية
تتزوج
من رجلين في آن واحد، قائلة: "بش نكون أول تونسية
تعرس بزوز (اثنين) رجال، بما
أن القانون التونسي يكفل لي أن أتزوج زوز رجال ويمنع تعدد الزوجات للرجال، ويسمح بتعدد
الأزواج بالنسبة للنساء".
وأضافت: لذلك قررنا وزوز أشخاص أخرين نعرسوا، وهما موافقين،
وقررنا نعقد القران في ديسمبر، نسأل أصحابي وأحبابي بيش يحضروا، وبذلك سأكون أول امرأة
تونسية تتزوج من رجلين
في الوقت نفسه، أنا سعيدة".
كما نشرت فيديو آخر على "تيك توك"، وعلقت:
"ما تخافش عزيزي، العدل موجود، أنا أعرف ما لي وما عليه، وهما يعرفوا ما ليهم
وما عليهم، لذا ما تخافيش عليهم عزيزة قلبي، سأضع زوج في عين، وزوج في عين الأخرى".
وواصلت التونسية
: "حتى الآن ما بعرف المطالب، لكن سيكونان
موجودين معي في فيديو لاحق يحكوا عن قرارانا مع المحامي بن صالحة، سيكون شاهد على صداقنا،
والزوج الثالث والرابع".
معلومات عن المحامي بن صالحة
هو محامي تونسي يدعى منير بن صالحة، أثار جدلا كبيرا بعد
تصريحه عبر إذاعة "IFM" التونسية
، عن تعدد الأزواج والزوجات
في تونس.
وقال "بن صالحة"، إن القانون يقول تعدد الزوجات
ممنوع ولم يتحدث عن تعدد الأزواج، مشيرا إلى أن المرأة التي تتزوج أكثر من رجل لا تعاقب
قانونيا.
وأضاف المحامي التونسي أنه لا يوجد نص قانوني يعاقب المرأة
على تعدد الأزواج، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد "ثغرة قانونية"، مؤكدا أن
المشرع بإمكانه إضافة كلمة "الأزواج" وينض على منع تعدد الزوجات والأزواج،
وليس تعدد الزوجات فقط.