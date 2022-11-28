فنان شهير يفجر صدمة: لاتوجد فنانة لم تقدم تنازلات جنسية.. لا يوجد شرف في الوسط الفني

الإثنين، 28-11-2022
02:14 م
أثار الفنان اللبناني فارس اسكندر
الجدل بين المتابعين في
حديثه عن الأخلاق والشرف في الوسط الفني.
ولفت اسكندر في حديث لبرنامج "شو القصة"، إلى وجود
أمور كثيرة لا يعرفها إلا من هم في الوسط.
وقال المغني اللبناني أن الشرف في الوسط يشترى ببعض المال،
مؤكداً عدم وجود العفة في الوسط.
وأضاف أن كل شئ مباح في الوسط الفني، مشيراً إلى أنها مخفية
تحت اسم “الفنان”.
وأكد فارس اسكندر
أن كل الفنانات
ودون استثناء قدموا التنازلات
حتى وصلوا إلى ما هم عليه الآن.
وتابع بأن تشبيه الإنسان أمه وأخته بالفنان هو ذم لهن، مردفاً
أن تصريحه واقعي ودون لف ولا دوران.
ورفض مصطلح “الطعن بشرف الفنانة”، قائلاً: “أي شرف هاد..
ما فيكي تفوتي بالوسط الفني وتسويلي أنا الشريفة العفيفة ما بتمشي هي”.
وأضاف: “مافي عفة.. نص الشباب مافي عفة البنات بدو يكون عندن
عفة.. كلو مباح بالوسط الفني تحت شعار فنان”.
وتابع: “أي شرف عندن بينشرى بشوية دولارات.. نحن بالوسط منعرف
بعضنا منيح”، مشيراً إلى أن ما يحدث في الوسط الفني أكبر من ذلك بكثير.
وأوضح أن الفنانات
اللواتي رفضن تقديم التنازلات إبعدوا عن
الوسط الفني نهائياً، مشيراً إلى أن الأمثلة وافرة على ذلك.
ولفت إلى أن الذكور يطلب منهم تنازلات في الوسط الفني لكنها
لا تكون بحجم التنازلات التي يقدمها الإناث في الوسط.