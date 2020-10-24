فنان شهير يطلق لحيته منذ فترة وسط تساؤلات جماهيرية .. وسر بسيط يفسر الأمر

السبت، 24-10-2020
07:52 ص
خلود عادل
أثار فنان شهير الجدل بسبب ظهوره بلحية طويلة جدا خلال الفترات الماضية وسط استغراب الكثيرين .
وظهر الفنان محمد فراج
للمرة الثانية بلحية كبيرة وذلك خلال دعوته لافتتاح مهرجان القاهرة الجونة في دورته الرابعة.
و تعتبر هذه هي المرة الثانية التي يظهر فيها فراج باللحية إذ ظهر في حلقة من برنامج "صاحبة السعادة
" للحديث عن مشوار أحمد حلمي
.
وتبين أن فراج يصور حاليا مسلسلا رفقة الفنانة منى زكي حيث يفرض عليه الدور إطلاق لحيته بهذا الشكل.
وعُرف فراج من خلال مشاركته مع أحمد حلمي
في فيلم "ألف مبروك".