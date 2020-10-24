الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:45 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

فنان شهير يطلق لحيته منذ فترة وسط تساؤلات جماهيرية .. وسر بسيط يفسر الأمر

محمد فراج
فنان شهير يطلق لحيته منذ فترة وسط تساؤلات جماهيرية .. وسر بسيط يفسر الأمر
 
السبت، 24-10-2020 07:52 ص خلود عادل
أثار فنان شهير الجدل بسبب ظهوره بلحية طويلة جدا خلال الفترات الماضية وسط استغراب الكثيرين .

وظهر الفنان محمد فراج للمرة الثانية بلحية كبيرة وذلك خلال دعوته لافتتاح مهرجان القاهرة الجونة في دورته الرابعة.

و تعتبر هذه هي المرة الثانية التي يظهر فيها فراج باللحية إذ ظهر في حلقة من برنامج "صاحبة السعادة" للحديث عن مشوار أحمد حلمي.

وتبين أن فراج يصور حاليا مسلسلا رفقة الفنانة منى زكي حيث يفرض عليه الدور إطلاق لحيته بهذا الشكل.

وعُرف فراج من خلال مشاركته مع أحمد حلمي في فيلم "ألف مبروك".
 

إقرأ ايضا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا