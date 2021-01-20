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فنان شهير: عملت مشهد وأنا عريان مع 9 أشخاص على المسرح لأن الدور كان عايز كدا

فنان
فنان شهير: عملت مشهد وأنا عريان مع 9 أشخاص على المسرح لأن الدور كان عايز كدا
 
الأربعاء، 20-01-2021 09:01 ص المصريون
تسبب فنان عربي شهير في صدمة لمتابعيه بعد إعلانه تأدية مشهد عاري مع 9 أشخاص بأحد الأعمال الفنية.

وقال الفنان بديع أبو شقرا في تصريحات تلفزيونية: أديت مشهدا عاريا مع 9 أشخاص على المسرح .

وأضاف: فكرة المشهد كانت تشير إلى أن غطاء الإنسان ليس ملابسه وإنما أفكاره و موروثاته.

وأردف: رغم ذلك أعترف أن الجرأة في الفن ليست في الملابس بل في طرح الموضوعات.
 

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