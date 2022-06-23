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فنان سعودي يكشف سبب تقديم حفلات غنائية داخل الكنائس

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الخميس، 23-06-2022 10:17 ص
برر الفنان السعودي الشاب، محمد خيران الزهراني، مشاركته في أداء حفلات غنائية داخل الكنائس ضمن فرق أوبرا إيطالية، بالقول إن ما يردده فنانو الأوبرا خلال العروض التي يقدمونها لا علاقة له بالأديان.

وقال الشاب، في مقابلة تلفزيونية عقب مشاركته الناجحة في أول مهرجان للأوبرا في السعودية، إن أداء فرق الأوبرا لحفلات فنية في الكنائس الإيطالية يعود لتصميم تلك الكنائس المعماري الذي يسمح بوصول الصوت لكل أرجائها.

وأضاف أن الكنائس الإيطالية تُستخدم لذلك الغرض من قبل الفنانين والسياسيين، ولا علاقة لما يتم تقديمه خلال الحفلات بالأديان، ولا تمت الأغاني العالمية التي يؤدونها للأديان أو العقائد بصلة.

وترك الزهراني دراسة الصيدلة بعد عامين، ليتفرغ للغناء الأوبرالي، وسافر إلى إيطاليا لاحتراف ذلك الفن، لكن رحلته لم تستمر طويلاً، وانتهت خلال مرحلة تعلم اللغة الإيطالية بسبب ظهور جائحة كورونا والإغلاقات التي تسببت فيها.

ويعتزم الشاب الذي يظهر باسم والده خيران، في تحدٍ يقول إنه موجه لمن قالوا له إن والده المتوفى ما كان ليرضى باختيار نجله، العودة إلى إيطاليا لدراسة الأوبرا بشكل أكاديمي.

ورغم الفترة القصيرة التي قضاها في إيطاليا، فقد نجح في الانضمام لفرقة ”Coro Polifonico musica“ الإيطالية عن طريق الصدفة، وقدم عام 2020 ثلاث حفلات معها في كنائس روما وحفلة في الفاتيكان، ومن ثم قدم حفلاً في أبوظبي.

وقدم الزهراني، يوم الإثنين الماضي، آخر حفلات مهرجان أوبرا نظمته وزارة الثقافة على مسرح أبو بكر سالم في منطقة ”بوليفارد سيتي“ في العاصمة الرياض، في أول حدث عالمي من نوعه تشهده البلاد.
 

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