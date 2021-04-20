فنانة كويتية شهيرة مهددة بالسجن بسبب ابنتها الفنانة

الثلاثاء، 20-04-2021
09:41 ص
المصريون
كشفت الفنانة الكويتية، منى السابر
، لأول مرة، آخر مستجدات قضيتها مع
ابنتها الفنانة البحرينية، حلا الترك
، والحكم البديل.
وقالت منى السابر
، في اتصال مع برنامج “ET” بالعربي: “إن المهلة التي أعطتها لها
المحكمة انتهت أمس الأحد، معربة عن أسفها من عدم قدرتها على جمع المبلغ”.
أما قيمة المبلغ المطالبة بدفعه فقالت السابر “المبلغ هو 20 ألف دينار و300
، نافية أن تكون صرحت بأن المبلغ هو 200 ألف دينار، مؤكدة جمع 2000 دينار فقط”.
ورداً على سؤال، حول مساهمة حلا الترك
بالتبرعات لجمع المبلغ “نفت الفنانة
الكويتية تلك الأنباء”، مؤكدة أن “ابنتها هي سبب المشكلة، وأن بعض المشاهير
تواصلوا معها ولكن ما رأت أي شي منهم لأنه لم يكن هناك موافقة أمنية”.
كما وجهت منى السابر
رسالة إلى ابنتها حلا الترك
، نافية تدخل أي أحد
للمصالحة بينهما، وقالت إن “الشي النهائي إما بدفع المبلغ، أو ابنتها حلا تتنازل
عن القضية”.