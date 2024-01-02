الثلاثاء 02 يناير 2024
توقيت مصر 18:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحرك جديد.. كم سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم؟

"طلعت مسروقة".. التحقيقات تحسم جدل سرقة غادة والي رسومات «الروسي كوراسوف»

بالصور.. خناقة ريهام سعيد وسميرة الدغيدي

فنانة شهيرة تفاجئ شيرين خلال حفلها في دبي: مبروك الطلاق

غرس سكينا في عنقه.. لحظة طعن زعيم المعارضة في كوريا خلال لقاء على الهواء

إعلام عبري: جندي أعدم معتقلًا فلسطينيًا كان مكلفًا بحراسته في غزة

مصرع وإصابة 6 أشخاص في سقوط جزء خرساني من محور الفريق كمال عامر

رسميًا.. رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي

شاب يقتحم حفل هيفاء وهبى ويصعد على المسرح.. شاهد ماذا حدث

تعليق مفاجئ من تركي آل الشيخ على أحداث "ريتز كارلتون" وأعمال الفساد

فنانة شهيرة تفاجئ شيرين خلال حفلها في دبي: مبروك الطلاق

IMG-20240102-WA0034
شيرين وحسام
الثلاثاء، 02-01-2024 01:05 م


تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من كواليس حفل شيرين عبد الوهاب، ونجوى كرم وجورج وسوف، في ليلة رأس السنة أمس الأول، الأحد 31 ديسمبر 2023. 
وظهرت في الفيديو نجوى كرم، وهي تلتقي بـ شيرين عبد الوهاب، وتقول لها: «ألف ألف مبروك ع الجو اللي سمعناه»، في إشارة منها إلى خبر الطلاق من حسام حبيب
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

أول حفل لـ شيرين بعد الطلاق
أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أمس الأول، الأحد، حفلا غنائيا على مسرح أرينا فيستيفال سيتي بدبي، ضمن حفلات رأس السنة هناك.
وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيها التى طرحتها على طريقة السنجل خلال الفترة الماضية.
ورقصت شيرين عبد المسرح بشكل جنوني متفاعلة مع أغانيها التي تقدمها أمام الجمهور وسط تصفيق حاد من الجمهور.
وظهرت شيرين عبد الوهاب فى الحفل وهي ترتدي فستانا أزرق اللون فيما ظهرت للجمهور وهي فاقدة للكثير من الوزن على خلاف آخر ظهور لها بعد طلاقها والذى ظهرت فيه بزيادة وزن كثيرة.
أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد الطلاق
ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها، مع مصممة الأزياء زينة زكي؛ تحضيرا لحفل رأس السنة في دبي. وقالت الإعلامية نهاد سمير، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب تطلقا للمرة الثانية، مشيرة إلى أن المرة الأولى كان الانفصال عام 2021، وحدث خلاف كبير بينهما.
وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أنه من بعد هذا الخلاف لم يحدث أي خلافات أخري قوية، ولكن تلك المرة شيرين صرحت لمصادرة مقربة جدا لها أنها انفصلت عن حسام حبيب، ولكن هذه المرة دون أي مشاكل.

إقرأ ايضا

IMG-20240102-WA0029

"طلعت مسروقة".. التحقيقات تحسم جدل سرقة غادة والي رسومات «الروسي كوراسوف»

IMG-20240102-WA0027

بالصور.. خناقة ريهام سعيد وسميرة الدغيدي

2288372_0

مصرع وإصابة 6 أشخاص في سقوط جزء خرساني من محور الفريق كمال عامر

أخبار متعلقة

IMG-20231218-WA0012

ضرب وشتائم على متن الطائرة.. كشف السبب الحقيقي لطلاق شيرين وحسام حبيب

images

ما حدث في السعودية أنهى كل شئ.. سبب طلاق شيرين وحسام حبيب

AA13RXH3

أول تعليق من شيرين عبدالوهاب على طلاقها من حسام حبيب

133-052908-hossam-habib-sherine-abdel-wahabr-esponds_700x400

رجعت من غيره.. خناقة شيرين وحسام حبيب في السعودية