الأربعاء 11 نوفمبر 2020
توقيت مصر 09:46 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تصريحات نارية من " بومبيو" عن بايدن : لدينا رئيس واحد فقط هو " ترامب "

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

تراجع جديد للدولار في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

قرارات مفاجئة من الملك سلمان.. تعديل نظام خدمة الضباط والأفراد

أحمد حسن ينشر صورة كؤوس أمم إفريقيا لهذا السبب

الدولار يواصل النزيف.. تراجع حاد للعملة الخضراء أمام الجنيه

الصحة تعلق على نقص أدوية "كورونا"

خصم لأبناء محافظتها.. تفاصيل مثيرة عن «فتاة الفيوم» الإباحية

بعد عزل مرتضى منصور.. رحيل ثلاثي الزمالك عن الفريق

«كبار العلماء» في السعودية تصدر بيانًا مفاجئًا عن الإخوان

ADS
 

فنانة شهيرة تعلن حملها دون زواج: هيعايروني إن الطفل بتاعي " ابن حرام "

فنانة
فنانة شهيرة تعلن حملها دون زواج: هيعايروني إن الطفل بتاعي " ابن حرام "
 
الأربعاء، 11-11-2020 06:57 ص أحمد عادل شعبان
أعلنت الفنانة التونسية عايشة عطية عن حملها دون زواج مؤكدة أن المجتمع لن يرحم ابنتها التي ستأتي ثمرة هذه العلاقة غير الشرعية.

وقالت في بيان عبر انستجرام: اليوم أنا قررت نعلن على الحمل متاعي، خارج نطاق الزواج. أنا في الشهر الرابع.

وأضافت: حكايتي ماهيش بعيدة على حكايات قبلي، و ان شاء الله عندي طرف أمل متصيرش بعدي. أنا حبيت راجل وعدني بالزواج، و عشنا قصة حب من طرفي أنا، و حبلت منو أما مشا و خلاني... محبنيش... و منعرش بش يستعرف ببنتي و الا لا.

وأردفت: بالقانون أكيد بش إكون بوها. أما قدام الناس؟؟؟ و قدام عايلتي في مجتمع لا يرحم، لا بش يرحمني و لا بش يرحم بنتي..

وتابعت: إلي عملتو أنا غلط. أما متحكموش عليا، و الا على طفلة اغتصبوها و الا على صغير جا في "الحرام"، كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر.. بنتي بش نسماها "مايا"، منعرش شنوا مصيرها... أما انت كمرا خلي مصيرك خير مني... حب، أما استحفظ على روحك، عيش أما أعرف حدودك، مترميش روحك، أمان متعيشش القلق إلي أنا نعيش فيه كل يوم و مخبيتو.
 

إقرأ ايضا

راغب علامة

إعلامية شهيرة تشتم متابعيها بلفظ خارج: نضفوا مخكم الـ..... من كلامي عن راغب علامة

عمرو دياب

ابنة عمرو دياب تكشف مفاجآتين عن والدها و والدتها شيرين رضا

عبلة كامل

رد ناري من عبلة كامل بعد أنباء إصابتها بالسرطان: امتى هتخافوا ربنا وتتقوا الله؟