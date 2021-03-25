فنانة شهيرة تُعري ظهرها وتوجه رسالة «للي بيجري ورا النسوان»

الخميس، 25-03-2021
02:50 م
أثارت الفنانة شمس الكويتية
، الجدل بين رواد مواقع التواصل
الاجتماعي، بعد نشر صورة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وهي تستعرض
وشمها الذي يغطي ظهرها
، وهو عبارة عن جناحين كبيرين، لتوجه من خلالها رسالة
لمن
وصفتهم بـ"اللي بيجري ورا النسوان".
وعلقت شمس على الصورة، وكتبت رسالة
إلى كل شاب يركض خلف النساء
ولا يركز سوى على هذا الأمر، فقالت :”أنت لو بتجري ورا مستقبلك زي ما بتجري ورا النسوان
كان زمانك صرت بيل غيتس … رسالة
إلى واحد شالع قلبي”.
وأثار منشور الفنانة الكويتية، الجدل بين
متابعيها، فيما انتقدها البعض على الصورة.