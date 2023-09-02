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فنانة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار من البكاء أمام الكعبة

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الفنانة راخي ساونت
السبت، 02-09-2023 11:10 م

قررت الممثلة الهندية راخي ساوانت اعتناق الإسلام مؤخرًا، والتعرف على أركانه والامتثال لتعليماته، لكنها ظهرت في مقطع فيديو جديد أثناء تأديتها العمرة، وهي مرتدية الحجاب والعباءة وتلمس الكعبة وتنهمر الدموع من عينيها، الأمر الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا على منصات السوشيال ميديا.

 

راخي ساوانت

نشرت الممثلة الهندية «راخي ساوانت»، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، تٌوثق من خلاله تأديتها للعمرة في بيت الله الحرام، وتقتحم زحام الحجاج، لتتمكن في النهاية من الوصول إلى قبلتها، وتلمس الكعبة مرتدية الزي الأبيض الخاصة بالعمرة، إلى جانب لفة حجاب بسيطة تكسو ملامحها الوقار والهيبة من عظمة المكان»، ثم بعد ذلك نشرت عدة مقاطع أخرى توثق رحلة العمرة.

وظلت «راخي» تردد العديد من الكلمات، التي لم تكن مفهومة إلى حد ما، لأنها لا تزال تتحدث بلغتها الهندية، ولم تنطق العربية.


حالة من الذهول ممزوجة من الفرحة سيطرت على المتابعين، اللذين حرصوا على كتابة الكثير من التعليقات «ماشاء الله»، و«ربنا يحفظك» وغيرها التي تٌبين مدى إعجابهم، التي ظهرت في  التعليقات  الخاصة بهم.

 

وفي وقت سابق لها نشرت «راخي» خبر اعتناقها الإسلام لتنطق الشهادتين، وتعتنق الإسلام وتختار لنفسها اسم «فاطمة».

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