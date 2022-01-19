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فنانة شهيرة تعتذر عن حذف مشاهدها الجنسية مع سلمى حايك

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فنانة
Native
Teads
الأربعاء، 19-01-2022 10:57 ص

تم الكشف عن الحوارات التي حدثت بين النقاد وفريق عمل فيلم House Of Gucci، وتحدثت بطلتا العمل النجمتان ليدي غاغا وسلمى حايك بشكل جريء، فـ سلمى قالت: ""أنا آسفة أنكم لم تروا جميع المشاهد التي جمعتنا.
تم حذف بعضهم. أنا أعلم أنها رائعة في المشاهد التي عرضت لكنني شاهدتها تقدم أداء أفضل بكثير في المشاهد التي حذفت.، حسب موقع الفن.
أما ليدي غاغا قالت: "هناك جانب كامل من الفيلم تم حذفه وبه علاقة جنسية تجمعني بـ بينا ربما سيكون هناك نسخة أخرى من الفيلم بها المشاهد كامل. ولكن لا شك أن ريدلي سكوت قام بدورٍ هام كمخرج ليجعلنا نتقمص الشخصية بدقة، لدرجة أنني ذهبت للحديث مع سلمى في الكواليس لأمهدها للمشاهد الساخنة التي سنصورها بعد مقتل "ماوريزيو".
 

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