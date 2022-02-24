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فنانة شهيرة تصدم الجميع بنشر صورة لعمودها الفقري بعد أن ثبّته الأطباء بالحديد

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Native
Teads
الخميس، 24-02-2022 02:28 م

نشرت الفنانة زينة مكي، على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، عبر خاصية القصص السريعة، صورة ظهرت فيها وهي تمسك صورة لعمودها الفقري تأكيداً على معاناتها في هذه المنطقة من جسمها، ما اضطر الاطباء الى وضع الحديد داخل عظامها.
وكتبت :"يصفونني انني "إمرأة من حديد" لعدة اسباب وهذا عمودي الفقري وانا فخورة به.. إمرأة من حديد".
وكانت زينة قد كشفت في عدة تصاريح صحفية عن معاناتها من مرض في عمودها الفقري، وخضوعها لعدة عمليات جراحية لتحسين وضعها، الا انها تتابع حالتها مع الاطباء.

 

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