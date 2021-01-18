فنانة شهيرة: انفصلت عن زوجي الفنان لأنه كان بيضربني دايما

الإثنين، 18-01-2021
08:57 ص
المصريون
كشفت فنانة مصرية شهيرة أنها تفتقد حلم الأمومة وتكوين أسرة .
وقالت الفنانة منة فضالي
أنها تحب الأطفال جدا وتتمنى لو كان لديها أطفال ، مشيرة إلى أنها تربي الكثير من الكلاب ولكن : الكلاب طبعا عمرها ما تعوضك عن الأطفال.
وأضافت: في بعض الأوقات قلت لازم اكمل شغل وتمثيل لكن كنت غلطانة والبيت والأسرة أهم حاجة.
وتابعت في تصريحات سابقة: انفصلت عن الفنان والملحن محمد ضياء الدين
بسبب قيامه بضربي باستمرار ولهذا لم تكلل تجربة زواجنا لكن برغم كل شيء هو شخص جيد و مازلنا أصدقاء حتى الآن.