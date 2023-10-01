فضيحة بالفيديو.. مسؤول هندي يتحرش بزميلته خلال حفل رسمي بحضور الوزراء

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تحرش
الأحد، 01-10-2023 01:14 م

أثار «ساتيش كومار جوتام» النائب عن حزب بهاراتيا جاناتا بولاية أوتار براديش الهندية جدلاً بعد أن وثق مقطع فيديو "تحرشه" بامرأة من حزب MLA خلال حدث أقيم في منطقة عليكره.
في صور الحادثة التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية ساتيش جوتام وهو يضع يده حول ظهر وأكتاف موكتا راجا نائبة حزب MLA أثناء جلوسهم في حفل بالمنطقة الهندية.
وأظهر الفيديو أن المرأة بدت منزعجة وغير مرتاحة بشكل واضح من سلوك النائب وغيرت مقعدها في النهاية.
وفقًا للتقارير، وقع الحادث خلال حدث نظمه النواب للاحتفال بذكرى ميلاد بانديت ديندايال أوبادهياي.
حضر الحفل وزير النقل في ولاية أوتار دايا شانكار سينج، وزير التعليم العالي يوجيندرا أوبادهياي، العمدة السابق شاكونتالا بهارتي، العضو التنفيذي لحزب بهاراتيا جاناتا بونام باجاج ورئيس منطقة بانشايات فيجاي سينج، من بين شخصيات بارزة أخرى من الولاية.


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