«فضيحة إدريس الروخ وسارة برليس».. مشهد إباحي في فيلم مغربي يثير ضجة (فيديو)
المشهد
Native
Teads
الأحد، 04-09-202209:42 ص
اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، على وقع فضيحة فيديو وصفوه
بالإباحي، بين الفنان ادريس الروخ و الفنانة سارة برليس.
وفي تفاصيل الخبر قد ظهر الممثل المغربي ادريس الروخ بصحبة الفنانة
المغربية سارة برليس في مشهد غير لائق واعتبروه البعض بانه مشهد اباحي بصبغة
دراميا يروج للفساد والانحلال.
يحتوي الفيديو المثير للجدل للفنانين ادريس الروخ وسارة برليس عن مشاهد
خادشة للحياء وهي مقتطعة من فيلم وكواليس ( بون اون ) والذي اصدر في العام 2017
وشكل موجة كبيرة من الجدل في الاوساط الفنية والعربية على الملأ وقد اعيد نشر هذا
المقطع في الساعات الاخيرة ليشغل بال السوشال ميديا والمنصات الاخبارية وتقوم ولم
تقعد، ويعرف فيلم بون اون بانه من اخراج المخرج المغربي نور الدين الخماري.
من هو ادريس الروخ
يعرف ادريس الروخ بانه من نجوم المغرب العربي الكبار والذي قدم الكثير من
الاعمال الفنية التي تنوعت بين الافلام والمسرحيات، وهو من مواليد مدينة مكناس
المغربية وهو من مواليد العام 1986، وشارك في الكثير من الاعمال بكونه مخرجا لها
وبذلك استطاع ان يضع اسمه بين اسماء المع النجوم العرب في الوطن العربي.
من هي سارة برليس
تعرف سارة برليس بكونها الطرف الثاني في الفيديو الفاضح الذي تخلل فيلم بون
اون المغربي قبل خمس سنوات من الان وقد تفاعل الكثير من الرواد والنشطاء مع هذا
الفيديو بالشجب والاسنكار وذلك ما اثار حفيظة وغضب العامة وطالبوا بحذف المقطع من
الفيلم للصعود بالفن المغربي وعدم جعله يميل نحو الاباحية العلنية والمطلقة لكون
الكثير من المخرجين والشركات الانتاجية تقلد بعضها البعض.