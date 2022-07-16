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فشل في اغتصاب ابنة خاله فذبحها: شوفتها في فيديو تمارس الرذيلة مع واحد غريب

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الطفلة الضحية
Native
Teads
السبت، 16-07-2022 09:59 ص

كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل جريمة مروعة أثارت الرأي العام وموجة واسعة من التعاطف على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قتلت طفلة في الـ14 من عمرها، في منطقة البراجيل بمحافظة الجيزة.
الطفلة تدعى أمل نصري، لقيت حتفها بعدما أقدم ابن عمتها على ذبحها وطعنها في بطنها بعد فشله في اغتصابها.
وألقي القبض على المتهم بعد العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، وأرشد عن مكان السلاح المستخدم في الواقعة، بمنطقة زراعية بالقرب من منزل المجني عليها.
وكشفت جهات التحقيق ، عن ملابسات الجريمة، ووجهت التحقيقات، إلى المتهم "أندرو ح"، 20 سنة، تهمة قتل المجني عليها ذبحا بعد فشله في اغتصابها تحت تهديد السكين، حيث شاهد المتهم مقطع فيديو مخل للفتاة على هاتف أحد أصدقائه - بحسب اعترافاته.
وأوضحت التحقيقات، في الجريمة التي صدمت المصريين بعد اسابيع قليلة على مقتل نيرة طالبة المنصورة أن المتهم اعترف بجريمته، حيث قال: "أمل بنت خالي وأنا من حوالي سنة، لقيت واحد في المنطقة عندنا بيوريني فيديوهات ليها وهي في علاقه كاملة مع واحد غريب معرفوش، أنا وقتها اتضايقت جدا واتخانقت معاه ومسحت الفيديوهات من على تليفونه ومقولتش لحد".
وتابع المتهم: "بعد حوالي شهر.. بدأت أتابعها رايحه فين وجايه منين لأني كنت متضايق لأنها قريبتي بردوا وبعد كده أنا سيبت الموضوع وقولت خلاص وفي يوم الخميس الموافق 10 فبراير، كنت إجازة وصحيت من النوم فقولت أروح عشان أنام معها، وأنا أولى من الغريب وكمان قريبها".

وقال: "وفعلا قمت من النوم ولبست وروحت الأول على مكان شغل أبوها وأمها ولقيتهم هناك وتأكدت إن هي قاعده لوحدها في البيت وطلعت ونفذت المخطط بتاعي وحاولت اغتصابها لكن أخوها جه فجأة فدبحتها ورميتها على السرير وهربت".
 

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